Da se to ne bi nikoli več ponovilo, je etična komisija Svetovnega zdravniškega združenja (Ethical Committee of World Medical Association) leta 1948 sprejela ženevsko deklaracijo in jo večkrat dopolnila, zadnjič leta 2017. Deklaracija izhaja iz Hipokratove prisege, »da ne bom svojega medicinskega znanja uporabil tako, da bi ogrožal človekove pravice in civilne svoboščine, niti če bi me hoteli v to prisiliti«, ki jo želi nadgraditi tudi modernemu času primerno. Ob letni skupščini, na kateri smo sodelovali tudi slovenski zastopniki, je bila leta 2019 deklaracija nekoliko revidirana; ta v celoti zavrača evtanazijo in zdravnikovo asistenco ob samomoru (Physicians-assisted suicide, PAS) kot za zdravnika etično nevredni dejanji.