Odnose izboljšujemo postopoma, korak za korakom

Socialdemokrat Peter Kaiser (letnik 1958) ima sloves slovenski manjšini doslej najbolj naklonjenega deželnega glavarja Koroške. In vendar nedvoumno pove, da lovi ravnotežje med tistim, kar pripada manjšini, in onim, kar dopušča večina. »Umetnost in naloga politike sta v tem, da nikogar ne preobremenimo in da tudi ne obremenimo premalo.«Po izobrazbi je sociolog, na celovški univerzi je tudi doktoriral. Leta 2013, ko je socialdemokratska stranka spet postala največja stranka v Avstriji, je postal deželni glavar, na položaju je nasledil konservativca Gerharda Dörflerja. V inavguralnem govoru je izrekel nekaj besed v slovenskem ...