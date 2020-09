FOTO:Odprite kina in svet!

Nikoli mi ne uspe, da bi na beneški filmski festival prišla točno ali na otvoritev, če ne zaradi drugega, že zato, ker se začne sočasno z novim šolskim letom in je treba mularijo vsaj za dan ali dva skušati spet navaditi na šolo. In na osnovni šoli v našem okraju je tako, da že popoldne drugega ali tretjega dne pouka tovarišice skličejo roditeljski sestanek, plumf! Težava ni niti v tem, da se potem vseeno priklatiš na beneški Lido in si med 16.00 in 23.30 ogledaš tri filme – prava groza je, da na otok z ladjo busom pripluješ sočasno z ladjo taksijem, na kateri si na željo glasov izza fotoobjektivov vodja ...