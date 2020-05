FOTO:Odšli so v gozd in se vrnili z rešilno idejo

Zaradi obmejne lege se v Güssing, zadnje večje naselje pred madžarsko mejo in do leta 1989 železno zaveso, ni vlagalo. To je bilo tamponsko območje; eno najbolj revnih v celotni Avstriji. Mladi, kolikor jih je bilo, so se izseljevali v bližnji Gradec in na Dunaj. Brezposelnost je bila ena najvišjih v državi. Prebivalstvo se je hitro staralo. Cena življenja – ne le njegove kvalitete – na ekonomsko in socialno degradiranem območju je bila visoka. Občina je kljub temu, da ni bilo nobenih novih infrastrukturnih projektov, ves čas hodila po robu bankrota, predvsem zaradi izjemno visokega računa za ogrevanje. Ta se je na začetku ...