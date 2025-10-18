Okupacija, odeta v jezik investitorjev

V kolumni preberite:

Brez Harryja Trumana Izrael ne bi obstajal. Bil je prvi svetovni voditelj, ki je maja 1948, enajst minut po njeni ustanovitvi, uradno priznal Izrael kot legitimno judovsko državo.

Brez Richarda Nixona Izrael ne bi preživel. V jomkipurski vojni leta 1973 so ga Združene države rešile, ukazale so obsežno operacijo letalskega prevoza vojaške opreme, vzpostavile največji zračni most v ameriški zgodovini, večji od berlinskega leta 1949.

Brez Donalda Trumpa Izrael ne bi postal prevladujoča sila na Bližnjem vzhodu. Prijatelj je Bibija preskrbel s »čudovitim orožjem« in ta ga je uporabil »zelo dobro«. Mednarodni triumf in izjave o »večnem miru«, začetku »zlate dobe« na Bližnjem vzhodu so nedostojne in lahkomiselne kot Trumpova fantazija in njegovo neobvladano, nenehno proizvajanje neresničnosti.