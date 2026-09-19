Olimpijada, na kateri so pomembna dobra vprašanja, ne pravilni odgovori

Za skupino mladih slovenskih raziskovalcev pa so bili izhodišče za vprašanja o svetu, v katerem bodo živeli. V začetku septembra jih je pot odnesla vse do Balija, kjer so zastopali Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih s področja trajnostnega razvoja (WOSDEP) in družboslovnega raziskovanja (ICYSS). Ko odrasli govorimo o trajnostnem razvoju, govorimo o velikih stvareh. O podnebnih ciljih, zelenem prehodu, energetiki, biotski raznovrstnosti, krožnem gospodarstvu. Pišemo strategije in akcijske načrte, rišemo časovnice daleč v prihodnost ter razpravljamo o svetu, ki ga bomo nekoč zapustili mladim. Nekateri mladi pa nočejo čakati, ampak hočejo razumeti, kaj se dogaja že danes. Zato merijo. Opazujejo. Štejejo. Eksperimentirajo. Primerjajo vzorce. Prebirajo strokovno literaturo. Postavljajo ...