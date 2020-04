Onstran pandemije strahu

Vedno me je bilo strah. Nikoli se nisem slepila, da me ni. Bilo me je strah noči, višine, podivjane množice, strah me je bilo ljubezni, strah me je bilo laži, včasih tudi resnice. Še vedno me je strah neumnosti, obsodbe, kritike, vulgarnosti. Najbolj me je bilo, in me je še, strah ujetosti. Neznane grožnje od zunaj. Strah pred neznanim je morda najbolj arhetipski strah od vseh.Na začetku, ko se je tisto, kar se je dogajalo daleč stran, preselilo čisto blizu nas, me je bilo zelo strah, kot vse nas. Zdaj me je najbolj strah tega, v kar se spreminjamo. Kot družba, kot posamezniki.Ni vojna. To ni vojna. Je stanje, kakršnega v ...