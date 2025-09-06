Oporekal celo Willyju Brandtu: Državo lahko skupaj držijo le pesniki

V nadaljevanju preberite:

Pred mano je eden največjih poetov našega časa, ki je prekrmaril domala ves svet, veliko ga je celo prehodil. Svetu filma je postavil popolnoma nove zakonitosti, nove dimenzije. Ustvaril je epske prizore, ki jih bomo vedno pomnili. Uživa v vsakem segmentu ustvarjanja filma, od pisanja scenarijev do režije, montaže, do igranja zlobnežev in psihopatov, nastopanja v Simpsonovih.

Lastna dežela ga je pregnala. Po prikazu Lekcije iz teme je na Berlinalu vanj kričala in pljuvala množica 1100 ljudi, na drugi strani oceana pa ga je Amerika sprejela z odprtimi rokami. Vanjo je vstopil le z zobno ščetko v žepu, ker se je dobesedno čez noč odločil, da bo odšel in pustil za sabo vse.

Leta 2006 ga je sredi televizijskega intervjuja z britanskim filmskim kritikom Markom Kermodom neznanec ustrelil z zračno puško. Znan je po tem, da v življenju ni videl veliko filmov, da je v Sachrangu, kjer je odraščal na odročni kmetiji z mamo samohranilko avstrijsko-hrvaških korenin in bratoma, pri enajstih letih prvič uzrl filmski projektor in projekcijo potujočega kina. Film je bil o Inuitih, ki so gradili iglu, in nanj ni naredil posebnega vtisa. Drži se ga pojem neukrotljivega umetnika. Pravi, da se je največ naučil iz zelo slabih filmov.

Pije jutranjo kavo in s producentom Arielom Leonom Isacovitchem se dogovarjata, kako bo potekal snemalni dan. Vseokoli je skoraj popolna tišina, samo njegov glas blago rezonira v njej. Ko je po treh tednih hoje od Münchna do Pariza novembra 1974 potrkal na vrata svoje zelo bolne mentorice, Lotte H. Eisner, ki je tako zelo verjela vanj, ji je rekel: »Odpri okno, odslej lahko letim.« In ta blisk nenehnega poleta je še vedno zelo natančno videti v njegovih očeh.