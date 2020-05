Opozicija v Srbiji je kot Charlie Chaplin, lahko nas vidite, a nas ne slišite

Dragan Đilas je kot študent v 90. letih prejšnjega stoletja vodil proteste proti tedaj navidez večnemu samodržcu Slobodanu Miloševiću in zelo hitro je spoznal, kako pomembno vlogo pri prevzemu oblasti v Srbiji igrajo mediji, še posebno televizija. Od takrat je minilo 28 let, Miloševića že zdavnaj ni več.Đilas ima danes 53 let, štiri otroke, dva propadla zakona, bogatejši je za več milijonov evrov in milijone bolj ali manj neprijetnih izkušenj iz srbske politike. Še vedno je v opoziciji, še vedno živi v diktaturi, proti njej se lahko bori le z večernim razbijanjem po loncih in izjavami po družabnih omrežjih.O petdesetih ...