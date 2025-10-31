Orbán za zmago počne vse. Diskreditira z umetno inteligenco

V kolumni preberite:

Viktor Orbán vedno počne vse, kar je mogoče, da na volitvah znova in znova zmaga. Nekdo je nekje zapisal, da obstaja samo en način, kako se ga znebiti brez revolucije: lobiranje zanj, da postane predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), na to priložnost bi skočil, edino, kar ga poleg oblasti in denarja zanima, je nogomet.

Ne bo odšel zlahka in na vse kriplje bo nasprotniku preprečeval zmago, poraza si ne more privoščiti; med drugim zaradi Magyarjeve napovedi o procesiranju vseh, ki so se okoristili s koruptivnimi posli in klientelizmom. Zato se bo avtokracija zatekla k volilnim goljufijam, mobilizirala bo celoten državni aparat, izpodbijala morebitno zmago. Diskreditacije bodo vključevale uporabo umetne ­inteligence.