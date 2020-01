Oslabljeni iranski vrhovni voditelj

Nekaj nervoznih in negotovih ur, potem ko je iranska revolucionarna garda pred devetimi dnevi z raketami v docela omejenem obsegu napadla dve ameriško-koalicijski oporišči v Iraku (Ain al Asad in Erbil), je ajatola Ali Hamenej, vrhovni voditelj islamske republike, pred televizijskimi kamerami na videz odločno in samozavestno dejal: »Ameriko smo udarili po obrazu!«V času med raketiranjem, v imenu maščevanja za ameriško izvensodno eksekucijo generala Kasima Sulejmanija, poveljnika revolucionarne garde in prvega operativca iranskega režima, natančno režirano gledališko predstavo za domačo in mednarodno javnost, in Hamenejevo ...