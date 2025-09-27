Ostati človek sredi vseh krogov pekla

V nadaljevanju preberite:

Grozljive razmere v Gazi požrtvovalnih humanitarnih in zdravstvenih delavcev ne odvrnejo od opravljanja dela. »Zaslužijo si priznanje, saj tvegajo življenje, da bi ponovno vzpostavili mir in ohranili človečnost. So utelešenje tega, kar pomeni multilateralizem tudi za človekove pravice: preprečiti, da bi posamezni politiki delovali nekaznovano,« je v govoru na odprtju 20. Blejskega strateškega foruma poudarila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ko je izrazila podporo pobudi, da letos Nobelovo nagrado za mir prejmejo Francesca Albanese ter zdravniki, ki skrbijo za prebivalce Gaze.

V to prizadevanje se vpenja zgodba britansko-slovenskega plastičnega kirurga Toma Potokarja, specialista za opekline in vojno kirurgijo. Tako kot predsednica tudi on – po očetu – izvira iz Radomelj. Slovensko ne govori, priznava, zato pa Slovenijo pogosto obišče. Znova prav v teh dneh. Tridesetega septembra bo gost Kulturne ambasade Palestine, ki jo že trinajst let prireja Gibanje za pravice Palestincev. Letos jo posvečajo Gazi, Potokar pa bo o dogajanju v palestinski enklavi spregovoril na dogodku v Cankarjevem domu.