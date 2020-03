Otroci in najstniki še vedno potrebujejo starševske poljube in objeme

Je avtorica treh knjig: Iskreno o partnerstvu, Iskreno o vzgoji in najstnikih ter Iskreno o intimnosti, ki je izšla konec februarja.Vstopim v prostore njene svetovalnice na Parmovi, pozdravi me že na vratih, energična, očarljiva ženska s širokim nasmehom in močno, samozavestno, celo avtoritativno držo. Na njeni mizi tablica z napisom This Girl Can. Ta punca lahko.Zelo ameriško, rečem, ko se usedem na stol poleg mizice, na kateri so skledice z bonboni, oreščki. Včasih si je kakšne stvari dobro sposoditi od Američanov, reče, pri nas so vsaj naši generaciji predolgo govorili, da nekaj ne bo šlo, da ni mogoče. Jaz verjamem, da ...