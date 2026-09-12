  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Otroci v Ukrajini se učijo seštevanja. In najkrajše poti do zaklonišča

    Psihosocialna pomoč otrokom: vojna ni samo frontna črta. Je dolgotrajno stanje telesa, odnosov in skupnosti.
    Prvi šolski dan v kijevski osnovni šoli FOTO: Alina Smutko/Reuters
    Galerija
    Prvi šolski dan v kijevski osnovni šoli FOTO: Alina Smutko/Reuters
    Ema Randl
    12. 9. 2026 | 05:00
    17:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dolgo je že, odkar je vojna v Ukrajini postala del ozadja, za večino vse bolj nevidna in neslišna. Odzivi Evrope v prvih dneh so bili ostri in glasni: posnetki porušenih mest, kolon ljudi na mejah, obrazov otrok v prevelikih zimskih jaknah, mater s torbami, v katere so na hitro zložile vse, kar so zmogle. Takrat je bilo nemogoče pogledati stran. Situacija se je zdela jasna. Nekdo je napadel. Nekdo je bežal. Nekdo je potreboval pomoč. Potem se je vse vleklo predolgo, da bi ostalo v središču pozornosti.

    image_alt
    Ali bo Evropa prav tako nepripravljena, kot je bila Ukrajina?

    Še en napad, še ena raketa. In sto dronov. Še en podatek o mrtvih, še ena poškodovana šola. Novica med množico drugih. Ne zato, ker bi ljudje postali brezčutni, ampak ker človeški živčni sistem ni narejen za neskončno izpostavljenost trpljenju, ki se zdi oddaljeno, ponavljajoče in brez konca.

    Toda vojna ne postane nič manj resnična, ko se javnost nanjo privadi. Otroci v Ukrajini ne živijo v iluziji. To, kar doživljajo, je brutalna realnost. V razredih, kjer se pouk prekinja zaradi alarmov. V zakloniščih, kjer je zrak poln vlage in prahu, vzdušje pa prepojeno s strahom. V šolah, kjer so hodniki polepljeni z navodili o nevarnosti min in dronov. V domovih, kjer odrasli ponoči poslušajo eksplozije in štejejo sekunde med zvokom in tresljajem. Pa vendar naslednje jutro vseeno pripravljajo zajtrk.

    FOTO: Sofija Gatilova/Reuters
    FOTO: Sofija Gatilova/Reuters

    Ko vojna stopi v učilnico

    V Izmailu na jugu Ukrajine skupaj z lokalno organizacijo Zhiva Ya izvajamo program psihosocialne pomoči otrokom in družinam. Posledice vojne so neizbrisne. Kažejo se v nemiru otrok, ki komaj še sledijo pouku, v izbruhih jeze, v tihih umikih v zadnje klopi in trzljaju ob vsakem nenadnem zvoku. In v pogledu učiteljice, ki med razlago za hip obstane, ko zasliši sporočilo na telefonu, ker čaka na novice o nekom bližnjem. Večina učiteljic, s katerimi delamo, ima moža, sina, brata ali sorodnika na fronti ali blizu nje. Medtem ko skrbijo za otroke drugih staršev, čakajo na majhne znake: plus, srček, kratko sporočilo brez besed. Včasih je to vse, kar pove, da je njihov bližnji preživel še en dan.

    Vojna ni samo frontna črta. Je dolgotrajno stanje telesa, odnosov in skupnosti. Napetost v ramenih učiteljice, ki poskuša ohraniti miren glas, ko se oglasi alarm. Razred, ki po prekinitvi nadaljuje z nalogo, kot da bi bila sirena del urnika. Otrok, ki se poleg seštevanja uči tudi poti do zaklonišča.

    Vojna je ujetost med strahom in dolžnostjo, ki zahteva vztrajanje.

    Za organizacijo Zhiva Ya stojijo tri ženske iz Hersona. Ko so ruske sile zasedle mesto, tam ni bilo več prostora, ki bi bil varen. V naglici so v torbe spravile dokumente, nekaj oblačil, fotografije in igračo za psičko Phoebe, ki je bežala z njimi. Za vrati, ki so jih zaprle, ne da bi vedele, ali jih bodo še kdaj odprle, je ostalo vse, kar je nekoč pomenilo dom. Danes jim je jasno, da vrat doma ne bodo več odprle. Njihovi domovi so po bombnih napadih le še kup ruševin. Reko so prečkale v majhnem gumijastem čolnu, z belimi majicami nad glavo, da jih ne bi zamenjali za vojno tarčo. V Izmail so se zatekle, primorane začeti znova.

    Reko so prečkale v majhnem gumijastem čolnu, z belimi majicami nad glavo, da jih ne bi zamenjali za vojno tarčo. V Izmail so se zatekle, primorane začeti znova.

    Danes vodijo programe za šole, učitelje, otroke in tisoče razseljenih žensk. Tega, kar počnejo, ne delajo zato, ker bi bil program uspešen na razpisu. Ne. Kar počnejo, počnejo zato, ker so izgubile dom. Ker so se odločile, da postanejo koristne. Poznajo strahove ljudi in drobne detajle vsakdana, iz katerih se gradi zaupanje: kdo se po sestanku zadržuje pri vratih, kdo se izogiba določenim ulicam in zakaj, kje ljudje še vedno ne sedijo ob isti mizi. Brez takšnega lokalnega partnerja pomoč nima trajnega učinka. Pomoč doseže otroke le, če jo prevzamejo ljudje, ki okolje poznajo od znotraj in v njem ostanejo, ko se mednarodni obisk vrne domov.

    Šola, prostor zaščite

    Ko sem prevzela vodenje projekta psihosocialne pomoči v Ukrajini, sem vstopila v izkušnjo, ki je hitro presegla okvir projekta. Izhodišče je bilo jasno: otroci potrebujejo podporo, šole orodja za izredne razmere, učitelje pa je treba senzibilizirati, da prepoznajo stisko in se nanjo odzovejo. Sčasoma je postalo očitno, da vprašanje ni le, kakšno pomoč ponuditi, temveč tudi, kdo jo lahko ponudi in pod kakšnimi pogoji.

    Naše delo temelji na pristopu dr. Anice Mikuš Kos, ki je bil razvit v času balkanskih vojn. Tam, kjer je strokovnjakov premalo, se pomoč ne naslanja na institucije ali na terapijo kot primarno rešitev, ampak na naravne vire pomoči v otrokovem okolju: šole, učitelje, vrstnike, starše in skupnost. Bistvo ni v tem, da bi učitelje spremenili v terapevte. V kriznih razmerah so eden najpomembnejših zaščitnih dejavnikov v otrokovem življenju. Vsak dan vidijo umik, razdražljivost, izbruhe, tišino in utrujenost. Ko učitelj razume, da za agresivnostjo pogosto stoji strah, za nemirom preobremenjen živčni sistem, za umikom izguba zaupanja, se spremeni, kako dojema razred in kako se nanj odziva.

    Učilnica v zaklonišču FOTO: Ema Randl
    Učilnica v zaklonišču FOTO: Ema Randl

    V takšnih okoliščinah šola ni le prostor znanja, ampak eden redkih prostorov predvidljivosti. Razred ni le skupina učencev, ampak socialna mreža, v kateri otrok znova doživi pripadnost. Skupnost ni abstraktna vrednota, ampak ščit, ki omogoča preživetje.

    Ko statistika dobi obraz

    V treh letih se je v projekt psihosocialne pomoči ukrajinskim otrokom vključilo več kot 700 učiteljev in več kot 20 osnovnih šol; v aktivnosti je vključenih več kot 4200 otrok.

    Na zadnjem izobraževanju v Izmailu se je kljub nočnim napadom zbralo približno 140 učiteljev, čeprav je bila kapaciteta načrtovana za 50. Prišli so, ker vsak dan gledajo posledice vojne v razredih in potrebujejo znanje, kako stati ob strani in zagotoviti podporo otrokom, ter občutek, da v tem niso sami. Sprejeli smo vse in v prenatrpanem prostoru, vsak kos peciva razrezali na štiri dele, da je vsak dobil vsaj nekaj. Tih kompromis, ki ga lokalne organizacije in izvajalci sprejemajo znova in znova, da lahko z omejenimi sredstvi vključijo še nekaj ljudi več.

    Med odmorom se je zgodilo nekaj, kar je razgalilo težo vojne bolj kot katera koli statistika. Mimo je peljala vojaška kolona s padlimi vojaki. Ustavili smo se. Vsi mi smo pokleknili ob robu ceste. Asfalt pod koleni je bil hladen, zrak težak, tišino pa sta polnila le zadržano jokanje in enakomeren zvok vozil, ki so počasi peljala mimo. Potem smo vstali, si obrisali solze, se vrnili v učilnico in nadaljevali. Vedeli smo, da bodo naslednji dan otroci, ki nas potrebujejo, spet v razredih.

    Število otrok postane podatek, učiteljice ciljna skupina, lokalna organizacija izvedbeni partner. Iz načrtov in poročil se lahko izmuzne tisto, kar bi moralo ostati v središču: strah, pogum in ranljivost konkretnih ljudi.

    V eni izmed skupin je sedela mlada socialna delavka, ki že več kot dvajset mesecev ne ve, kje je njen oče. Ve, da je bil vojak na fronti. V njenem telefonu pa ni ne sporočila o smrti ne sporočila o vrnitvi, samo dolga prazna vrstica med drugimi pogovori. Pa vendar je sodelovala, postavljala natančna vprašanja in razmišljala o otrocih z isto vrsto negotovosti. Včasih je njen pogled za trenutek odpotoval nekam čez prostor. Na papirju bi bila strokovnjakinja z lastno izkušnjo izgube. V resnici je človek, ki kljub bolečini vsak dan pride v šolo in ostaja na voljo drugim.

    Takšni ljudje izvajajo psihosocialno pomoč na terenu. To ni mehka ali obrobna dejavnost. Je del infrastrukturne obnove skupnosti. Družbe ni mogoče obnoviti samo z novimi stavbami in cestami, če se hkrati ne obnavljajo odnosi, občutek varnosti, zaupanje in sposobnost odraslih, da ostanejo opora otrokom.

    Zaklonišče osnovne šole FOTO: Ema Randl
    Zaklonišče osnovne šole FOTO: Ema Randl

    Ko sistem pozabi, komu služi

    Ob teh izkušnjah se sprašujem o sistemu, ki naj bi tako potrebno psihosocialno pomoč omogočal. Kaj sploh šteje kot pomoč? Kaj se prepozna kot učinkovito? In kako to, da se ključne odločitve sprejemajo daleč od ljudi, ki posledice teh odločitev nosijo?

    Velik del odločanja nastaja na ravni strategij, razpisov, poročil, kazalnikov in administrativnih zahtev. Ta raven je potrebna. Brez transparentnosti, odgovornosti in pravil bi se prostor pomoči hitro spremenil v kaos. Toda pravila, ki izgubijo stik z življenjem, začnejo ustvarjati lastno logiko. Pomembno postane tisto, kar je mogoče jasno opisati, hitro dokazati, številčno prikazati in varno administrirati. Psihosocialna pomoč, ki temelji na odnosih, zaupanju in dolgotrajni prisotnosti, si s takšno logiko težko pomaga. Takšna logika postaja celo ovira. Učinki niso spektakularni. Vidni so v tem, da učitelj po dveh letih dela z otroki, ki živijo z alarmi, še ni izčrpan do izgorelosti. Da otrok ostane v razredu. Da se starši počutijo manj sami. Da lokalna organizacija postane stabilna točka v skupnosti.

    image_alt
    Putinova elita govori, da so proti Zahodu. A tja hodijo na počitnice

    Mary B. Anderson je v knjigi Do No Harm opozorila, da pomoč nikoli ni nevtralna: vstopa v odnose, napetosti in vire moči. Enako velja za financiranje. Odloča, kdo ima moč, kdo ima glas in kdo na koncu opravi delo.

    V humanitarnem sektorju se že leta govori o lokalizaciji: da bi morala sredstva čim bolj neposredno doseči lokalne organizacije, ki poznajo kontekst in ostanejo, tudi ko se mednarodna pozornost obrne drugam. V praksi se velik del sredstev izgubi v plasteh posredništva, administracije in zahtev, ki so za majhne lokalne organizacije pogosto nerealne. Tu ne gre za delitev na »dobre« in »slabe« akterje: ministrstva, fundacije, mednarodne organizacije in izvajalci imajo svoje odgovornosti, omejitve in tveganja. Toda v času, ko nevladni sektor zaradi afer, netransparentnosti in dvomov o interesih za dobrimi nameni izgublja zaupanje javnosti, je kritičen pogled nase nujen za ohranjanje verodostojnosti. Kritika ne pomeni, da pomoči ne cenimo, temveč da jo jemljemo dovolj resno, da jo želimo izboljšati.

    Razkorak med sistemom in terenom je viden že v prostorih, kjer se o pomoči govori, in tistih, kjer se izvaja. Na eni strani konference s polnimi mizami, profesionalnimi fotografijami in izbranimi besedami, ki omogočajo vidnost, podporo in zbiranje sredstev. Na drugi učilnica v Izmailu, kjer se kos peciva razreže na štiri dele, ker je pomembneje vključiti še nekaj učiteljev kot ohraniti udobje dogodka. Sistem, ki o pomoči govori, hkrati pa ne preverja, koliko pomoči pride do ljudi, tvega izgubo etičnega kompasa.

    image_alt
    Dobitnik vilenice Sergij Žadan: Ne zanimajo me supermani

    Ko orožje utihne

    V času vojne je vlaganje v obrambo nujno. Brez orožja in vojaške podpore Ukrajina ne bi mogla obstati. Toda posledice vojne ne izginejo z zadnjim strelom. Ostanejo v otrocih, ki so odraščali ob alarmih, v učiteljih, ki so leta nosili vlogo zaščitnikov, medtem ko so se njihove družine borile za preživetje, v skupnostih, ki so se naučile živeti v stalni pripravljenosti.

    Če ogromna sredstva namenjamo orožju, bistveno manj pa ljudem, ki bodo morali nositi posledice vojne, razmišljamo predvsem o preživetju, ne pa tudi o okrevanju. Psihosocialna pomoč ni alternativa obrambi. Je nujni del odgovora na vprašanje, kakšna bo družba, ko orožje utihne: šole, ki bodo sposobne učiti, otroci, ki bodo sposobni zaupati, učitelji, ki ne bodo izgoreli, in skupnosti, ki bodo znale znova vzpostaviti povezave.

    Zato vprašanje financiranja ni samo tehnično, ampak predvsem etično. Kaj in koga podpiramo? Koliko zaupamo lokalnim organizacijam? Koliko sredstev porabimo za administriranje in koliko za to, da pomoč dejansko doseže ljudi? Tveganja za zlorabe so resnična in sredstva morajo biti nadzorovana. A potrebujemo boljše sisteme, ne večje oddaljenosti. Več transparentnosti, ne več birokratske slepote. In več zaupanja v lokalno znanje.

    Ali pomoč še služi ljudem?

    Ukrajina me ni naučila le, kako je videti vojna. Pokazala mi je, kako hitro lahko družbe izgubijo etični horizont. Ne zaradi pomanjkanja informacij, ki jih je celo preveč, temveč zaradi omejenosti sočutja, zaradi katerega bledijo obrisi obrazov za številkami. Število otrok postane podatek, učiteljice ciljna skupina, lokalna organizacija izvedbeni partner. Iz načrtov in poročil se lahko izmuzne tisto, kar bi moralo ostati v središču: strah, pogum in ranljivost konkretnih ljudi.

    Po vsaki vrnitvi domov se razkorak med svetovi še bolj izostri. Na eni strani so učilnice v Izmailu, vonj po vlagi v zakloniščih, pecivo, razrezano na štiri dele, učiteljice, ki se razdajajo za druge, hkrati pa ne vedo, ali so njihovi bližnji še živi. Na drugi strani so dvorane, kjer se o teh projektih govori ob polnih mizah. Oboje je del iste zgodbe. Brez diplomacije in sistemske podpore marsikaj ne bi bilo mogoče. A med tema svetovoma se veča razpoka, v kateri se izgubljajo ljudje, zaradi katerih pomoč sploh obstaja.

    Ekipa strokovnjakinj organizacije Zhiva Ya FOTO: Ema Randl
    Ekipa strokovnjakinj organizacije Zhiva Ya FOTO: Ema Randl

    Ta razpoka se ne širi iz zlonamernosti, temveč iz dobrih namenov ljudi, ki nikoli ne stopijo zares na teren. Vidna je, ko je treba v istem poročilu, v katerem učiteljice opisujejo, kako med alarmom vodijo razred v zaklonišče, pojasniti tudi, kako bo projekt prispeval k enakopravnosti spolov. V okolju, kjer je večina moških na fronti in je delo z otroki skoraj izključno v rokah žensk. In razložiti, kako se bo program psihosocialne pomoči v državi, na katero vsak dan padajo rakete in droni, vključil v cilje zmanjševanja onesnaževanja okolja. Ena vprašanja so pomembna. Druga kažejo, kako daleč sta si lahko papir in življenje. Ko obrazci postanejo pomembnejši od varnosti in duševnega zdravja otrok ter ljudi, ki z njimi živijo v vojni, pomoč ne služi več tistim, zaradi katerih sploh obstaja.

    Številni od tistih, ki odločajo, bi – če bi nekaj dni sedeli v učilnici v Izmailu, skupaj z učiteljicami poslušali alarme in hlipanje ob koloni s padlimi vojaki – drugače razumeli lastne razpise in zahteve. O frontah, orožju in miru odločajo drugi. To pa ne zmanjša odgovornosti tistih, ki odločajo, kam bodo tekla sredstva za psihosocialno pomoč in koliko vpliva bodo dali ljudem, ki z vojno živijo vsak dan. Od teh odločitev je odvisno, ali bo pomoč ohranila svojo človeško plat, smisel in etiko ali pa se bo vse bolj izgubljala v pomanjkanju sočutja.

    ***

    Ema Randl je magistrica psihologije, sodelavka Slovenske filantropije in vodja projekta psihosocialne pomoči otrokom v Ukrajini.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD bo novi izraelski častni konzul, iz stranke poziv k njegovi izključitvi

    Njegovo imenovanje se je zgodilo sočasno z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Primerjava stanovanjskih posojil

    Posodijo 100.000 evrov, vrnete jih 150.000: na katero banko po kredit

    S primerjavo ponudb bank tudi do več kot deset tisoč evrov prihranka.
    Aleksandar Lukić 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Dallas

    Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

    Več kot leto in pol po šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles odločitev nekdanjega vodstva Mavericks še vedno buri duhove.
    10. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    NIJZ

    Veliko število obolelih otrok, vse kaže na norovirus

    Na OŠ Koseze in OŠ Božidarja Jakca je od pouka izostalo veliko učencev. NIJZ iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.
    10. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Slovenska podjetja ne smejo več čakati

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podpredsednik EIB

    EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

    Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
    Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v Ukrajinibeguncihumanitarna pomočUkrajinaorožješolaRusijaanica mikuš kosZhiva YaIzmailHerson

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Promet

    V Franciji iztiril potniški vlak, poškodovanih najmanj 44 ljudi

    Na vlaku, ki je peljal med normandijskima mestoma Rouen in Caen, je bilo 186 potnikov. Železniške oblasti in policija preiskujejo vzroke nesreče.
    12. 9. 2026 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Prepogljivci

    Preizkusili smo Samsungov zložljivi telefon fold 8 in občutki so odlični

    Galaxy Z fold 8 prinaša kompaktnejše mere, dobre kamere, vrhunski procesor in vzdržljivo baterijo. Kljub visoki ceni še vedno stane manj kot Applov iphone duo.
    Staš Ivanc 12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    »Tu nisi samo številka«

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo