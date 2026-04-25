Ozkosrčni materializem vodi v obup in uničenje narave

Ekologija bi morala postati vodilna metafora prihajajoče dobe in s tega položaja izriniti ekonomijo.

Kar priznajmo: z zvijačo smo bili zvabljeni v žalostno, okrnjeno različico sveta, v katerem mrgoli predmetov in zmanjkuje smisla. Ozkosrčni materializem vodi v obup in uničenje žive in nežive narave. Filozof Martin Heidegger je s pesniškim jezikom skušal prodreti v pojavnost ranjenega sveta in časa. Ocenil je, da človeštvo mrzlično uničuje sebe in naravo in v vročici koristoljubja brezobzirno iznakazi vse, česar se dotakne. Njegova sodba je neusmiljeno kratka: »Naravo smo spremenili v orjaško bencinsko črpalko.« Smo, toda prav lahko nas tudi ne bi bilo. Ne vemo, zakaj je tako. Ne vemo, zakaj stvarstvo zbuja vtis presežnega razkošja. Kaže, da je na delu čudovit, toda nedoumljiv kompleksen red, ki ga ne pogojuje samo nujnost ali uporabnost, ampak je namenjen predvsem ustvarjanju pestrosti ...