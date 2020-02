»Pa štrik je cenejši, krava!« Anatomija evtanazijskega straholjubja

Kot lahka smrt je mišljena smrt brez trpljenja. Potem ko se rodimo, smo si ljudje enaki v možnosti, da umremo. Izhajam iz premise, da si ljudje ob pogledu na konec življenja želimo lahko smrt, da je to naš skupen interes. Kot ljudje smo si enaki, če je ta interes pri vseh enako upoštevan. Trdim, da v praksi v Republiki Sloveniji ni enakega upoštevanja.Faza umiranja, ko nam ugašajo telesne in duševne zmožnosti, ima različne oblike in zato ni enaka pri vseh ljudeh. Te razlike zakonodaja različno obravnava, zato ljudje nimajo enake možnosti uresničiti svoj interes do lahke smrti. Danes nas medicina spremlja vse življenje, ...