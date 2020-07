Pakt pozabe ni dopusten

Trinajstega julija je Italija slovenski skupnosti v Trstu vrnila premoženje, ki so ga njeni podivjani državljani zlonamerno in na grozovit način uničili pred sto leti. Gre torej za nekoliko nenavadno, a kljub temu v bistvu pravno dejanje, s katerim dolžnik vrača upniku oškodovancu, kar je že sto let dolžan. Pomembnost dogodka v Trstu, ko je Italija vrnila slovenski skupnosti Narodni dom, je v njegovem zgodovinskem kontekstu. Zakaj so italijanski fašisti požgali naš dom v Trstu? Požgali so ga zato, da bi nas ustrahovali. Naduti namišljeni dediči rimskega imperija so nam hoteli pognati strah v kosti. Da bi se jih bali in ...