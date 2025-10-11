»Palestinci imajo pravico do upora, vključno z oboroženim odporom«

V nadaljevanju preberite:

Sedmi oktober 2023 je svet zaznamoval za vselej. Gaza je namreč že dve leti prizorišče najstrašnejšega genocida v tem stoletju, v katerem izraelski vojaki s streli v glavo ubijajo celo dojenčke, pravi poročilo posebne preiskovalne komisije Združenih narodov.

Človečnost je bila v Gazi poteptana do konca. In pod ruševinami Gaze, kot pravi indijska pisateljica Arundhati Roy, zdaj skupaj s pobitimi Palestinci ležijo še zadnji ostanki zahodne demokracije, ki je tu popolnoma odpovedala. Svet je v zadnjih dneh kar tekmoval v priznavanju palestinske države, toda hkrati ta isti svet že desetletja ni pripravljen poskrbeti za temeljno zaščito palestinskih življenj.

Sedmi oktober bo Izrael preganjal za vedno. Na ta dan je namreč padel mit o nepremagljivosti te najbolj militarizirane države sveta. Vdor Hamasa na izraelsko ozemlje je bil šok za politično in vojaško nomenklaturo. In število žrtev tudi. Odgovor Izraela je bil grozljiv in okruten. Toda četudi je po dveh letih vojne Hamas povsem zdesetkan, je bil sedmi oktober zanj svojevrstna psihološka zmaga, ki bo v kolektivnem spominu palestinskega naroda zapisana za vselej. Po drugi strani pa je zmaga, ki jo razglaša Benjamin Netanjahu, v svojem bistvu boleč moralni in strateški poraz Izraela.