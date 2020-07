Pandemična etika in duh zarotništva

Sovražni govor in grožnje so na dnevnem seznamu aktivnosti teoretikov zarote, ki so se odločili svetu povedati resnico – ob prizorih iz bolnišnic in mrtvašnic.

Odpri galerijo Teorijo o »kitajskem virusu«, ki je ušel iz laboratorija v Wuhanu, je s pomočjo prijateljskega medijskega imperija Ruperta Murdocha (zlasti televizijske mreže Fox) razširil Donald Trump. FOTO: Alex Edelman/AFP

Ksenija Vidmar Horvat