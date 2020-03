Pandemija razčlovečenja

Vstopili smo v kolektivno karanteno. Se bomo zbudili v totalitarni nočni mori?

Sprožil se je popoln vihar sovraštva, rasizma, populizma, stigmatizacije, ksenofobije in intelektualne lenobe ter čustvene zaostalosti medijev. Ljudje na begu so tudi v očeh uradne politike postali … hodeči virusi. Podobno kot to že marsikje postajajo ljudje, ki so se okužili z dejanskim virusom in postali žrtve pandemije razčlovečenja. FOTO: Reuters