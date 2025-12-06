Parabola slovensko-avstrijske zgodovine

»Avstrija mora ukrepati in mora se opravičiti,« je predsednica republike komentirala poročilo avstrijskega notranjega ministrstva o zadevi Peršman v intervjuju za dunajski Standard. »Samo poročilo ni dovolj …« Nataša Pirc Musar se je pred tremi leti blamirala z izjavo, da »ni praktično nobenih težav« v meddržavnih odnosih in so pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem »zgledno urejene«. Ta čas je ona ta, ki reagira najbolj prisebno.

Predsednik vlade se ne zmeni za probleme s sosednjimi državami, zunanja ministrica ne opazi, da je bila policijska racija na Peršmanovi domačiji napad na dvoje: na manjšino in na antifašizem. Slovenska politika tako rekoč od osamosvojitve pristaja na pokroviteljstvo Avstrije.