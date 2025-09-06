Parfumska skrivnost Chanel Nº5, začelo se je v Rusiji in z atentatom

V nadaljevanju preberite:

Karl Schlögl v svoji izjemni knjigi Vonj imperijev: Coco Chanel Nº5 in Rdeča Moskva (prevedel Aleš Učakar, Beletrina, 2021) trdi, da je izvor parfuma Chanel Nº5 še vedno v določeni meri skrivnosten, čeprav so okoliščine njegovega nastanka znane. V poznem poletju leta 1920 je Coco Chanel, tedaj že uveljavljena modna oblikovalka z lastno hišo na Rue Cambon, stopila v laboratorij parfumskega mojstra Ernesta Beauxa.

Beauxa in Chanel je povezal njen ljubimec, veliki knez Dmitrij Pavlovič Romanov – ruski aristokrat in nekdanji častnik carske vojske. Leta 1916 je bil Dmitrij eden ključnih zarotnikov pri atentatu na Grigorija Rasputina, skupaj s princem Felixom Jusupovom. Verjeli so, da ima Rasputin poguben vpliv na carico Aleksandro in posledično na carja, zato so ga, kot simbol dekadence propadajočega imperija, sklenili odstraniti.

Dmitrij je bil pri tem dejavno udeležen. Zagotovil je logistično podporo in bil navzoč ob umoru. Čeprav je bil član dinastije Romanov, mu car Nikolaj II. ni mogel odpustiti sodelovanja v zaroti, zato ga je kaznoval z vojaškim izgnanstvom v Perzijo (današnji Iran).

To izgnanstvo pa je Dmitriju, ironično, rešilo življenje. Leta 1917, ko je revolucija pometla z rusko monarhijo, je bil dovolj daleč, da ni delil usode številnih sorodnikov, ki so bili kasneje umorjeni.

Dmitrij Pavlovič je, podobno kot Ernest Beaux, nekdanji glavni parfumer moskovskega dvornega dobavitelja, podjetja Alphonse Rallet & Co – simbol propadle aristokracije, ujet med dvema svetovoma: starim imperijem in novim, modernim Zahodom, ki mu je ponudil zavetje.