Parlament bi preiskoval. Naj preiskuje. Preiskuje naj vlado

Načelo, da ima parlament pravico preiskovati zadeve javnega pomena, bo kmalu staro štirideset let. Pred 35 leti je to načelo postalo tudi del ustavne ureditve. In če je bilo ob uveljavitvi načela, da parlament lahko preiskuje zadeve javnega pomena, dovolj jasno, kaj naj bo predmet preiskave, so kriteriji v naslednjih desetletjih zbledeli, meje parlamentarne preiskave pa so se širile na območja, ki se parlamenta ne tičejo. Pač, parlamentarna pooblastila – tako kot pooblastila drugih vej oblasti – so omejena. Parlament piše zakone. Izvoli funkcionarje drugih vej oblasti. Nadzira vlado. Pri preiskovanju zadev javnega pomena pa je parlament v minulih desetletjih prepogosto prebijal meje ustavnih pooblastil. Ko je pred slabimi štiridesetimi leti načelo, da lahko parlament preiskuje zadeve ...