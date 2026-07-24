Parlamentarna preiskava in brskanje po spodnjem perilu

Državni zbor izvaja oblast na štiri načine. Sprejema zakone, ki veljajo za vse. Glasuje o proračunu. Izvoli funkcionarje drugih vej oblasti. Nadzira izvršilno oblast. Ko gre za nadzor vlade in njenih agencij, ima parlament na voljo precej orodij. Z ustavo in zakoni postavlja okvire delovanja, s poslanskimi vprašanji preverja, kaj se v teh okvirih odvija, z razpravami na odborih, ki jih poslušajo vladni funkcionarji, usmerja vladno delovanje. Ob domnevi, da gre nekaj narobe, lahko odstavi ministra ali celo vlado. Parlamentarna preiskava je naslednje orodje. S preiskavo naj bi državni zbor postavil pod rentgen zadeve, ki imajo javni pomen. Ko parlament preiskuje, naj bi imel v rokah – tako ustava – pooblastila, ki so smiselno enaka pooblastilom pravosodnih organov. Tradicija parlamentarnega ...