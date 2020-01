Patriotizem Zmije in Trpina

Ona je bila Jožefa. V skladu z navadami njenega časa so trgovsko pomočnico klicali Pepca. Rojena je bila v objemu prve svetovne vojne, a njeno človeško poslanstvo je do temeljev določila druga, ki je podivjala, da bi uničila nacizem in nacistični pogled na stvarnost. Ko so pohorski gozdovi jeseni 1942 zbirali borce v formacijo bataljona, je bila borka Zmija stara petindvajset let, poleti 1941 je izgubila mlajšo sestro Ivano Uranjek, ki je umrla kot talka.On je bil Jožef. Od soproge Zmije šest let starejši mizar, v usodni etapi svojega življenja pa ekonom in partijski sekretar Pohorskega bataljona, je bil tako kot ona čedne ...