Pesem je ključ, ki odklene zaklenjeno v nas

Irena Z. Tomažin je vokalistka, improvizatorica, plesalka, koreografinja in performerka.

Telo in glas vtiskuje v široko polje eksperimentalne glasbe, svobodne improvizacije, sodobne klasične glasbe, zvočne umetnosti, avantpopa, ljudske glasbe, konkretne in zvočne poezije ter v polje sodobnega plesa in performansa. Najnovejši album iT: Another Crying Game (založba Kamizdat) je odmev in nadaljevanje kultnega albuma iT: Crying Games, ki je bil leta 2011 izdan pri založbi rx:tx, Projekt Atol. Nova plošča iT je silovita emotivna avantšlagerica. Na njej sodelujeta Andraž Mazi (Borghesia, Oholo! ...) in Samo Kutin (Širom), za zvočni okvir avantšlagerjev je poskrbel Aldo Ivančič (Borghesia). Gre za pesmi, ki jih avtorica trmasto skriva in le ob redkih priložnostih spusti iz lastne Pandorine skrinjice. Nekatere pesmi oziroma njihovi zametki so stari več kot devetnajst let. Te so na ...