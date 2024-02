Pesem, razpeta med eros in spomin

V nadaljevanju preberite:

»Redki so pesniški glasovi, ki so tako zaokroženi, in vendar tako notranje razvejani, kot je poezija Erike Vouk,« je zapisal Boris A. Novak v spremni besedi k izboru njene poezije Z zamahom ptice neka roka slika. »Njen verzni ritem ima magnetično moč, metri učinkujejo tako rekoč 'intravenozno', da jih začutimo s telesom.«

»Edina trajna stvar je pravzaprav spomin. Če ostanete v spominu vsaj nekoga, je vsako življenje upravičeno in se nikoli ne konča,« je dejala Erika Vouk za Delo ob prejemu Glazerjeve nagrade 2015, mariborskega kulturnega priznanja za življenjsko delo. Skoraj devet let kasneje bo končno prejela tudi najvišje kulturno državno priznanje – veliko Prešernovo nagrado.

Podelitve se zaradi bolezni in šibkosti ne bo mogla udeležiti, je povedal njen sin Robert Vouk, prav tako ne more dajati intervjujev. A nagrada, ki nosi ime po našem velikem pesniku, bo gotovo odprla pot poeziji Erike Vouk, da bo prišla do tistih, ki se morda z njo še niso srečali.