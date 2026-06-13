Pesem vseh pesmi

Visoka pesem ne govori o pobegu od sveta, temveč o posvečenosti najbolj človeški izkušnji – ljubezni.

Ljubezen je silovita in živa. Nikoli me ni privlačila njena bleda različica. Ljubezen je polna moč. Nikoli si nisem želela njene razredčene oblike. Je sila, ki človeka spremeni. Henri de Toulouse-Lautrec, Poljub v postelji 1892-1893 FOTO: Wikipedia

Visoka pesem se začne s poljubom, po katerem hrepeni ženska. Poljublja naj me s poljubi svojih ust!/Saj je tvoja ljubezen opojnejša od vina,/opojnejša od vonja tvojih olj. Svojega ljubimca, svojega dragega, ne prosi zgolj za bežen dotik ustnic, temveč za poljube, ki prekipevajo od čutnosti. Že v prvih vrsticah najlepšega dialoga med ljubimcema v zgodovini literature se prepletajo okus vina, mehkoba dotika in vonj dragocenih dišav. Poljub je strasten, vpleta vse čute in bralca potegne v svet erotičnega hrepenenja, opojnosti in telesne bližine. To je pesem, v kateri je telo metafora in hkrati zelo konkretno, to je pesem, ki slavi lase, nos, oči, ustnice, jezik, prsi, stegna, boke; nikjer drugje se čutni užitki ljubezni – okusi, barve, zvoki in dišave – ne uživajo s takšno radostjo; nikjer ...