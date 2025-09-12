Petdeset let razkroja: Neoliberalizem vodi Zahod v kaos

V nadaljevanju preberite:

Zahodni svet je že petdeset let v globoki krizi. (Obravnavamo samo »razvite države« Zahoda, ker so slovenski procesi le precej drugačni.) Začelo se je že kmalu po letu 1970 v ZDA in takoj zatem Veliki Britaniji ter potem z zamiki še drugje, v Evropi najprej v Italiji in Franciji in šele v zadnjih dvajsetih letih tudi v politično bolje upravljanih Nemčiji in Skandinaviji. Njihov BDP je v tem času večinoma še naprej rasel, a vse počasneje in danes skoraj nič več. Ter ne spreglejmo, da je ta kazalnik gospodarske in družbene uspešnosti, sestavljen pred slabim stoletjem, za vodilne kapitalistične družbe zdaj že povsem zastarel in praktično neuporaben.

Če gledamo samo podatke o vsaj nekoliko pozitivnih stopnjah rasti BDP-ja, pa o najnižjih stopnjah brezposelnosti v zadnjih petdesetih letih, podatke o nenehnem rekordnem cvetenju borz itd., so nas sedanji izbruhi fašizma gotovo presenetili. Ampak globoka kriza svetovnega Zahoda traja, kjer traja najdlje, že petdeset let. Že toliko časa traja nadomeščanje nekdanjega produktivnega kapitala z monopolnim, rentniškim in špekulativnim; uzurpiranje vseh funkcij, ki jih mora opravljati država, po velikem zasebnem kapitalu; in naraščajoče ljudsko občutenje nevodenosti in vsesplošnega, vseprisotnega kaosa. Že toliko časa se zmanjšujeta blaginja in kakovost življenja ljudstev Zahoda. Vsaj to zadnje kaže celo uradna statistika. Če bi znali izmeriti še vse druge, z BDP-jem nezajete družbene in okoljske posledice tega razkroja, bi videli tisto, kar velika večina ljudi teh držav tudi osebno doživlja, nenehno nezadržno polzenje v nered in kaos.