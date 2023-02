Petnajst kilometrov, dve leti, osemsto tisoč mrtvih

V članku lahko preberete:

Todero je letnik 1950. Je zagret raziskovalec zgodovine velike vojne, kot bi jo bilo pravilneje imenovati, kajti o prvi začnejo retronimno govoriti šele drugi. Pisatelj in kulturni delavec, strokovnjak za uniformologijo in habsburško zgodovino, ustanovitelj zgodovinarskega društva Zenobi, zbiratelj vojaških predmetov in nesnovnih zgodb za njimi, opisanih v številnih strokovno neoporečnih in berljivo užitnih knjigah. Zbirateljsko natančen, zgodovinopisno pregleden, vodniško zgovoren. V pričakovanju načrtovanih naložb v »trdnjavo Grmada«, naravni in kulturni mejnik med Tržaško in preostalim svetom, kjer soška fronta pade v morje, se obračam na nesporno referenčnega poznavalca.