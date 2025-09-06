Izrael preganja UNRWA, Gaza pa strada: pogovor s Philippom Lazzarinijem

V nadaljevanju preberite:

Svet nam je pobegnil iz rok, ker smo mu to dopustili – zdaj pa krpamo, kar se krpati da. Pod geslom Pobegli svet so v središče 20. Blejskega strateškega foruma postavili številne pereče teme današnjega časa, neizogibno tudi genocid v Gazi.

»Palestinsko vprašanje«, ki z genocidom dosega vrh in nemara »dokončno rešitev«, ni od včeraj. Za večkratne begunce na svoji zemlji že desetletja skrbi Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA). Na Bledu smo se pogovarjali z vodjo agencije Philippom Lazzarinijem, ki je v torek z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon podpisal štiri milijone evrov vreden sporazum za podporo agenciji v naslednjih štirih letih (2025–2028), vključno z milijonom evrov popolnoma prilagodljivih sredstev na leto.