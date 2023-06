Pingpong med jeklarji, gospodarsko zbornico in politiko

V nadaljevanju preberite:

Letno poročilo družbe Slovenska industrija jekla, d. d. (Sij) obsega 190 strani. Na strani 186 je v rubriki z dolgočasnim opisom – Skupni znesek vseh prejemkov članov nadzornega sveta in prejemkov, ki jih je na podlagi pogodbe o vodenju poslov za opravljanje funkcije oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejelo ključno poslovodno osebje – izpisan pomenljiv podatek. Prejemki ključnega poslovodnega osebja Sija so namreč leta 2022 znašali 21.099.000 evrov. V prejemke spadajo bruto plače, izplačana povračila stroškov v zvezi z delom in bonitete. Leto poprej so skupni prejemki ključnega poslovodnega osebja znašali 5.402.000 evrov. Čez palec – štirikrat manj. Med osebami, ki jih je doletel del 21 milijonov evrov velike pogače, je tudi prvi podpredsednik Sija (in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije) Tibor Šimonka.