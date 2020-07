Plavalka, ki se je znašla v razburkanih vodah

Izobražena, inovativna, artikulirana, zanesljiva in odločna, celo v najbolj napetih in negotovih situacijah ji uspe ohraniti mirnost in dostojanstvo. Poliglotka, ki se tekoče sporazumeva v petih jezikih, je po končanem študiju filozofije in splošnega jezikoslovja na ljubljanski filozofski fakulteti ter novinarstva na FDV v Bruslju opravila evropsko akreditacijo za tolmačenje iz nemščine in angleščine. V zgodnjih dvajsetih je bila novinarka kulturne redakcije Radia Maribor, pred slabim poldrugim desetletjem pa je začela delati na Študentski založbi oziroma zdajšnji Beletrini ter si kmalu pridobila ugled spretne posrednice ...