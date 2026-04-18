Ples na razvalinah Orbánove dobe

V mračnem, vulgarnem in raztreščenem svetu, ko se neliberalizem koti povsod, so Madžari izglasovali spremembo. To ni bila samo zamenjava vlade. Padel je bil eden najvidnejših vzornikov ekstremne desnice in najbolj talentiran interpret avtoritarizma v evropskem in svetovnem kontekstu – Orbán je razglasil poraz liberalne demokracije že dolgo pred Putinom in pred Trumpom. Izid pomeni hud udarec tistim, ki iščejo pri njem navdih in financiranje.

Zmagoslavje Magyarja zapira neki politični cikel in odpira novo fazo za Madžarsko. Politična sprememba ne pomeni jasnega preloma, bodoči predsednik vlade je konservativec in prihaja iz istega političnega okolja kot predhodnik. Pa vendar je figura demokratičnega odpora, njegove prioritete so boj proti korupciji in mafijski državi in vzpostavitev pravne države.