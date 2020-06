FOTO:Po epidemiji pride razvrat. Ko ljudje nehajo umirati, se začnejo ljubiti

Med rokenrolom in muzealskim svetom pri Kregarju ne obstaja stroga, nepredušno zaprta meja. Dovoli, da se rokenrol splazi v muzej. In v besedila se tu in tam prikrade razumevanje zgodovine.Sedmega marca bi morali nastopati v Cankarjevem domu. Pa je bil nastop v zadnjem trenutku zaradi epidemije odpovedan. Ste že bili na poti proti Ljubljani?Celo tonsko vajo smo že imeli za sabo. Pripravljeni smo bili. Po tiskovni konferenci NIJZ in vlade nam je bilo sicer jasno, kam se nagiba situacija. Vendar nismo bili organizatorji dogodka. Za organizatorja je pa tak koncert investicija. In dokler odločitve ne sprejme organizator, tudi sami nismo ...