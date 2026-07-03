Po katastrofi: »Zakaj ste prišli sem z orožjem? Kje so lopate in krampi?«

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    Aljaž Vrabec
    3. 7. 2026 | 17:00
    7:41
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    V eni od reportaž iz Venezuele sem zapisal, kako cesta od letališča v Caracasu do središča mesta pelje med griči, polnimi barakarskih naselij, zato se takoj porodi misel, da bi že ob manjšem potresu vse barake zgrmele na cesto. Žal dejanski potres ni bil manjši. Bil je velik, eden od večjih v zgodovini Venezuele, toda porušile se niso hišice na pobočjih, temveč mogočne stavbe v ravninskem predelu. Tragedija se je ustvarjala desetletja. Že po potresu leta 1967 so strokovnjaki opozarjali na nevarnost gradnje na mehkih sedimentih in potrebo po strožjih gradbenih standardih, sploh za predele, v katerih je zdaj največ škode. Bolje so je odnesli v skromnih kolibah, ki so jih postavili na kamnitih pobočjih. Potresno valovanje se na trdnih skalah ni okrepilo, to se je zgodilo na mehkejši ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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