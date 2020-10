Po koncu slovenske liberalne idile

S prehodom v ideološko območje refevdalizirane vzhodne Evrope se tudi v Sloveniji začenja demontaža demokratične in liberalne države. V tem prispevku govorimo o nečem drugem, namreč o povsem stvarnih omejitvah, ki jih že kaže slovenski poosamosvojitveni liberalni kapitalizem. Ta grožnja je primarna. Vplivala je že na letošnji politični prevrat in ima moč, da ga nadgradi še z zelo realno in »strukturno« determiniranim civilizacijskim usihanjem Slovenije.Za začetek poglejmo podatke. Leta 2018, na vrhuncu našega zadnjega konjunkturnega cikla, je bila slovenska produktivnost dela (produkt na zaposlenega) za samo 6 odstotkov ...