Po padcu Asadovega režima: Zakaj se sirski begunci vračajo domov?

V nadaljevanju preberite:

Po poročanju nemške televizije DW v arabskem jeziku se je v zadnjih treh mesecih po padcu režima Bašarja al Asada v Sirijo prostovoljno vrnilo več tisoč beguncev. Novica je bila zame iskalnik vprašanj: Zakaj so se vrnili? Kdo so? Iz katerih delov Sirije prihajajo? Toda na tej točki se zame novica ni ustavila.

Začel sem raziskovati število Sircev, ki so se vrnili domov iz vseh držav izseljenstva. Po podatkih UNHCR (visoki komisariat Združenih narodov za begunce) se je po padcu režima vrnilo domov več kot milijon Sircev iz Turčije, Jordanije, Libanona, Egipta in nekaterih evropskih držav.

Sirski predsednik Ahmed Husein al Šara je v intervjuju dejal, da si z vlado prizadeva za izboljšanje življenjskih razmer in da je prepričan, da bo Sirija v prihodnjih petih letih postala model države, podobne Singapurju, ter da se bodo vsi njeni državljani vrnili domov, v tujini jih bo ostalo le deset odstotkov.

Izjave vlade se večinoma ujemajo s podatki mednarodnih organizacij. Toda kakšna je resnica na terenu v Siriji?