FOTO:Po Stalinovi poti

Bi Putin morda rad postal bog? Tako so se po ruskem plebiscitu o ustavnih spremembah zajedljivo spraševali v japonskem dnevniku Sankej Šimbun. Ne, to še ne, mu pa spremenjena ustava zdaj omogoča, da po dolžini vladanja prehiti Stalina, ki je Sovjetsko zvezo vodil 29 let. Če bo izkoristil to možnost (in če mu bo kajpak zdravje to dovoljevalo), bi v Kremlju lahko ostal vse do leta 2036. In morda še dlje …Rezultati nedavnega vseljudskega glasovanja, ki je trajalo teden dni, končalo pa se je 1. julija, ko je oblast državljanom poleg ustave radodarno podarila tudi dela prost dan, so bili znani že dolgo pred zaprtjem volišč. Zato ...