Dan volitev se nezadržno bliža in stiska se obroč okrog naših vratov, ko bomo morali sprejeti odločitev in oddati volilni glas. Spet imamo opraviti z zelo umazano volilno kampanjo in povsem razločno je treba povedati, da to greznično umazanost generira bolj neoliberalna (skrajna) desnica kot tisto, kar je ostalo od levice. V največji meri se to godi po stranki SDS oziroma Janezu Janši, ki že desetletja osebno in sistematično koordinira diskvalifikacije nasprotnikov, ponarejanje dejstev, celo dokumentov in medijske umore neželenih ljudi.