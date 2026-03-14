Šolska reforma ključni projekt za slovensko prihodnost

Po volitvah bo nujno sodelovanje za razvoj države.

V sodelovanju bi se vse politične stranke – skupaj s socialnimi partnerji – morale dogovoriti tudi za ključne gospodarske ukrepe za razvoj države. Pomembno bi bilo določiti smer, po kateri bi morala iti vsaka vlada. FOTO: Blaž Samec

Volilna kampanja je teden dni pred volitvami v polnem zagonu, ameriško-izraelski napad na Iran pa je na agendo prinesel novo temo – blažitev posledic zaprtja Hormuške ožine in največje tedenske rasti cen nafte v zgodovini finančnih trgov. Vojno v Iranu smo naprej občutili na bencinskih črpalkah, pri čemer je vlada v luči skorajšnjih volitev z znižanjem trošarin nadela uzdo rasti cen goriv. Dražja nafta in plin – zaloge slednjega so po zimski sezoni na nizkih ravneh – ter pričakovane težave z dobavami in podražitvami različnih materialov, kot je aluminij, bodo povzročile rast cen gnojil, hrane, številnih drugih izdelkov, storitev. Slovensko gospodarstvo, ki zaradi šibkega nemškega povpraševanja komaj vzdržuje pozitivno gospodarsko rast, lahko pristane v recesiji. Tako kot se je zadnja ...