(Podkast analiza) Xi in Trump: bosta šla po nagrado za mir ali v spopad

Xi Jinping prihaja v Washington k Donaldu Trumpu, kar je najpomembnejše politično srečanja na našem planetu.

»Pričakovanja niso velika. A zelo pomembno je, da se sploh sestaneta,« v podkastu Svet v skodelici čaja poudarja Zorana Baković. »Spomnimo, da je bil Trump sredi maja v Pekingu, in obe strani sta pazili, da ne bi popolnoma porušili temeljev, da bi do tega drugega srečanja sploh prišlo.«

Tajvan, trgovina in tehnologija

Čeprav so največji rivali, ne morejo drug brez drugega. »Srečanje bodo zaznamovali trije T-ji: Tajvan, trgovina in tehnologija. Okoli Tajvana ne more biti velikih približevanj. Okoli trgovine se lahko zgodi, da bodo morda naredili nekatere premike, da se trgovinska vojna med njima spet ne razplamti. Ključna stvar pa je tehnologija.«

Ravno na področju umetne inteligence se dogaja največ. »To je najpomembnejše vprašanje v tem trenutku. In to je vprašanje, ki mora skrbeti ves svet. Zagotovo so tudi naši bralci in gledalci opazili, da so predsedniki največjih tehnoloških podjetij v Ameriki prejšnji teden opozorili, da je razvoj umetne inteligence vrtoglav. In da če ne bo omejitev, da bi lahko uničila človeštvo.«

V ospredju bodo trije T-ji: Tajvan, trgovina in tehnologija. FOTO: Kenny Holston/Reuters

Sam Altman iz podjetja OpenAI je celo namignil, da bi si Donald Trump in Xi Jinping zaslužita Nobelovo nagrado za mir, če se dogovorita, da umetna inteligenca ne bo prevzela nadzora nad človeštvom. »Donald Trump si bolj želi Nobelove nagrade kot Xi Jinping. Ta si na drugi strani veliko bolj želi, da Kitajska prehiti Ameriko v umetni inteligenci. Na žalost se bojim, da so ta pričakovanja, da bi se Kitajska in Amerika lahko strinjali glede nekaterih vprašanj, ki so ključnega pomena za človeštvo, previsoka.«

Prenosno stranišče za Xija

V nadaljevanju poslušajte še, kakšen jedilnik bi lahko za kitajske goste pripravili v Beli hiši, zakaj delegacija Xi Jinpinga s seboj nosi celo potovalno stranišče in kdo ima večjo karizmo – Mao Zedong ali Xi Jinping.

Ob vsem tem pa je Zorana Baković opisala, kakšni so bili pretekli odnosi kitajskih in ameriških voditeljev. Predvsem med Mao Zedongon in Richardom Nixonom, med Deng Xiaopingom in Jimmyjem Carterjem ter med Xi Jinpingom in Barackom Obamo.