  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

    V novem Delovem podkastu Svet v skodelici čaja bo Aljaž Vrabec spraševal Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in Aziji.
    Zorana Baković in Aljaž Vrabec FOTO: Luka Maček
    Galerija
    Zorana Baković in Aljaž Vrabec FOTO: Luka Maček
    A. V., video: Luka Maček
    20. 11. 2025 | 05:00
    A+A-

    Svet se spreminja, skupaj z njim tudi mi, a zdi se, da imamo vse manj stvari v naših rokah. Globalno ravnotežje se že nekaj časa seli v Azijo, natančneje na Kitajsko, kar (pre)počasi spoznavamo tudi v Sloveniji.

    image_alt
    Kako doseči stanje duha, v katerem staranje ni sramota

    V medijski hiši Delo zato pripravljamo nov podkast – Svet v skodelici čaja. Voditelj Aljaž Vrabec se bo pogovarjal z Zorano Baković, eno najboljših poznavalk Kitajske in Azije pri nas. Na Kitajskem je preživela 30 let, najprej je tja odšla kot študentka, kasneje pa je 23 let delovala kot Delova poročevalka.

    V vseh teh letih je obiskala še mnoge druge azijske države, tekoče govori kitajsko, zato je svoj čas delovala kot prevajalka za številne kitajske politike, predvsem na njihovih srečanjih z jugoslovanskimi gosti.

    »Smo del civilizacije, ki je kradla in posiljevala, in to je nekaj, kar moramo vedno imeti v mislih, saj Kitajci tega nikoli ne pozabijo,« je dejala Zorana Baković. FOTO: Luka Maček
    »Smo del civilizacije, ki je kradla in posiljevala, in to je nekaj, kar moramo vedno imeti v mislih, saj Kitajci tega nikoli ne pozabijo,« je dejala Zorana Baković. FOTO: Luka Maček

    Prva epizoda prinaša dve osrednji temi. Prva je čaj, napitek, ki ga na Kitajskem poznajo že tisočletja in je vplival na razvoj kitajske identitete, a tudi na mnoge geopolitične odnose. Kitajski čaj je najbolj mikal Britance, toda kitajski cesar ni želel ugoditi vsem njihovim zahtevam, zato so se čaja prilastili na silo in proizvodnjo preselili v Indijo.

    »Smo del civilizacije, ki je kradla in posiljevala, in to je nekaj, kar moramo vedno imeti v mislih, saj Kitajci tega nikoli ne pozabijo,« je dejala Zorana Baković. »Britanci so želeli, da naj Kitajska v zameno odpre meje za evropsko blago, česar kitajski cesar nikakor ni hotel. Ko je iz Kitajske končno prišel odgovor, da ima kitajski imperij vse, kar potrebuje, in da ne bo trgoval z Združenim kraljestvom, so Angleži po vsej Kitajski začeli širiti opij.«

    Evropa v vsej svoji zgodovini še nikoli ni bila dlje od središča geostrateških dogodkov.

    Kitajski čaj je vreden kot zlato

    Vsi poznamo obe poimenovanji za čaj (čaj in tea), a marsikdo ne ve, da sta obe iz Kitajske. FOTO: Zorana Baković
    Vsi poznamo obe poimenovanji za čaj (čaj in tea), a marsikdo ne ve, da sta obe iz Kitajske. FOTO: Zorana Baković
    V podkastu lahko izveste še to, da najboljši kitajski čaj dosega enako ceno kot zlato. »Zelo dragoceni čaji lahko stanejo od 20.000 do 30.000 dolarjev za majhen 20-gramski paket,« je razložila Zorana Baković. »Dragocenost je povezana s krajem, kjer raste čaj, s tem, kakšna je voda v tej regiji, kako ga obirajo in obdelujejo.«

    Vsi poznamo obe poimenovanji za čaj (čaj in tea), a marsikdo ne ve, da sta obe iz Kitajske. Naša beseda (čaj) namreč prihaja iz mandarinščine, beseda tea pa iz narečja v pokrajini Fujian.

    Ravno v Fujianu je dolgo deloval sedanji kitajski predsednik Xi Jinping, ki gostom redno postreže kitajski čaj. Kot darilo ga je na zadnjem srečanju predal tudi Donaldu Trumpu. »Ko beremo, da je Xi Jinping na čaju gostil državnika, to pomeni, da želi z njim vzpostaviti poseben odnos, ki bo deloval kot hrbtenica in jamstvo političnih odnosov.«

    Zorana Baković je obenem prepričana, da sta oba najpomembnejša državnika našega časa prej poraženca kot zmagovalca, saj se medsebojnih nesoglasij med Kitajsko in ZDA ne lotevata s pravega konca. »Oba igrata na napačno karto, na tisto, ki je bolj podobna bumerangu kot meču.«

    Prepričana je, da sta oba najpomembnejša državnika prej poraženca kot zmagovalca. FOTO: Luka Maček
    Prepričana je, da sta oba najpomembnejša državnika prej poraženca kot zmagovalca. FOTO: Luka Maček

    Kitajci se ne učijo le iz svojih, ampak tudi iz napak drugih

    Vse skupaj ob strani spremljamo v Evropi, toda Delova poznavalka Kitajske je prepričana, da je to celo dobro; kajti če pride do kakšne večje vojne v Aziji, je bolje, da nismo neposredno vpleteni.

    Toda to ne pomeni, da naj Evropa in Slovenija zanemarjata odnose s Kitajsko. Kvečjemu nasprotno. »Evropa v vsej svoji zgodovini še nikoli ni bila dlje od središča geostrateških dogodkov. Kitajska nam to zelo jasno sporoča, a obenem Evropi ponuja roko, da gresta skupaj po poti, ki bi Evropo vodila do neodvisnosti od Amerike, vendar Evropa očitno ni pripravljena, sposobna ali nima volje.«

    Ob tem jo skrbi, da Evropa sploh ne ve, kako naj se loti odnosov s Kitajsko: »Bojim se, da bo zraven pristopila kot vajenec, ne kot mojster.«

    image_alt
    Zakaj je kitajska generacija Z nagnjena h grdoti

    Zorana Baković je že v prvi epizodi spregovorila tudi o svojih izkušnjah s Kitajsko in tamkajšnjimi ljudmi: »Tudi ko sem najbolj kritična do Kitajske, ne morem mimo presenečenja, da še nikoli nisem videla ljudi, ki bi se učili tako hitro kot Kitajci. Vsi vedno znova ponavljamo svoje napake v nedogled. Kitajci pa se ne učijo le iz svojih, ampak tudi iz napak drugih. In če so česa naučili, so se tega, da sedenje za Velikim kitajskim zidom nikoli ne prinese napredka.«

    Še mnogo več pa poslušajte v podkastu Svet v skodelici čaja, ki bo na sporedu vsak drugi teden.

    Svet v skodelici čaja FOTO: Luka Maček
    Svet v skodelici čaja FOTO: Luka Maček

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kitajska

    Sonce vzhaja na vzhodu. In Aziji je vse manj mar, kje zahaja

    Amerika in Evropa sta s svojim obnašanjem bistveno pospešili trend, ki je bil prikazan na nekaj slikah v Tianjinu in Pekingu.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Lau Kin Chi, kitajska profesorica

    Globalni sever in globalni jug sta v vsaki državi

    Lau Kin Chi, kitajska profesorica kulturnih študij in trajnostnega razvoja, o strategijah za pravični zeleni prehod.
    Aljaž Vrabec 19. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajskih 76 let

    Kdo vodi drugo največje gospodarstvo sveta

    Rojstni dan LR Kitajske je povod za vprašanje, komu je Xi Jinping bolj podoben, Mao Zedongu ali Deng Xiaopingu?
    Zorana Baković 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kuhar in pesnik, Er Mao

    Kuhar, ki piše pesmi, pesnik, ki kuha

    Er Mao je v Pekingu vodja restavracije Sol pod nebom, kamor zahajajo najbolj znani kitajski umetniki.
    Aljaž Vrabec 7. 9. 2024 | 05:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podkastSvet v skodelici čajaKitajskaAzijaZorana BakovićčajXi JinpingDelov podkast

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Na koncu koncerta so občinstvo in izvajalci eno

    Petnajst nepozabnih glasbenih nastopov v priljubljeni ljubljanski kavarni Slamič.
    Zdenko Matoz 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo