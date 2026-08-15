Podnebna budnica, ki jo bomo čutili v denarnicah

Upravljavci gondole Skyway, ki z italijanske strani omogoča dostop do Mont Blanca, so že julija letos zaprli stopnice, ki vodijo na ledenik. Ta se je namreč tako stopil, da stopnice niso več dosegle tal. Ta teden pa so zaprli še obe koči pod najvišjo goro v Alpah, saj je ta za obisk postala prenevarna. Na sloviti Marmoladi je bilo že sredi prejšnjega meseca videti le še posamične zaplate ledenika, ki pokriva vršni del te gore. V švicarskem Zermattu pa so zaradi vročine s 1. avgustom zaprli ledenik, kjer je bilo mogoče smučati tudi poleti, saj smuka ni bila več varna. Prav v tistih dneh so nad Chamonixom zaradi topljenja sneženega tunela za več dni zaprli dostop do grebena na Aiguille du Midiju, da so lahko na novo uredili varno pot. Gorski vodniki, za katere je poletje ena glavnih sezon v letu, so ponekod prenehali voditi svoje kliente, saj so razmere zaradi taljenja ledu postale prezahtevne, nestabilne in zato prenevarne.

Na prvi pogled se zdi, da je opisano dogajanje v visokogorju na tri ali štiri tisoč metrih nad morjem za življenje navadnih smrtnikov popolnoma nepomembno.