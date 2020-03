FOTO:Podnebna kriza, jedrska energija in nujna preobrazba energetike

K segrevanju planeta tudi po sodbi papeža Frančiška (2015) s svojo velikansko in potratno porabo prispevajo bogate države. V poglobljeni in zaskrbljujoči, a od zanikovalcev podnebnih sprememb očitno zavestno »spregledani« okrožnici o skrbi za skupni dom papež Frančišek na osnovi znanstvenih ugotovitev brezkompromisno zagovarja nujnost upoštevanja omejitev, da zavarujemo ranjeni planetarni ekosistem.Papež Frančišek izrecno opozarja na pogubnost načela maksimiranja dobička, ki se ne ozira na dejstvo, da se v takem sistemu proizvodnja in rast povečujeta na račun prihodnjih virov ali okolja. Sebičnost in sproščena ...