Podpora obleganemu haaškemu sodišču

Seznam osebnosti in organizacij, ki so od leta 1988 do danes prejele nagrado Saharova, je seznam pogumnih disidentov, nevladnih organizacij, političnih zapornikov, umnih državnikov, državljanskih gibanj, med nagrajenimi je časopis – sarajevsko Oslobođenje –, več novinarjev, nacionalnih in mednarodnih novinarskih organizacij ... Nagrada, ki jo je evropski parlament poimenoval po sovjetskem fiziku, oporečniku in borcu za človekove pravice Andreju Saharovu, je mlajša sestra Nobelove nagrade. Alfred Nobel je premoženje, ki ga je ustvaril z izumom dinamita, namenil nagrajevanju mirovnikov, pesnikov, znanstvenikov. In če je bil Nobel povezan z dinamitom, je bil Saharov oče sovjetske vodikove bombe. Oba – Nobel in Saharov – sta nosila breme izumov, pri katerih sta sodelovala. Saharov je bil na ...