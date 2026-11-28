Njena mama je bila služkinja pri bogati nemški družini Mahr v Ljubljani, izhajala je iz revne kmečko-obrtniške družine. Bila je zelo lepa in med njo in Herbertom, najmlajšim sinom v družini Mahr, se je rodila ljubezen. Obljubljal ji je celo, da se bosta poročila, ko pa je sedemnajstletna služabnica zanosila, jo je družina, da ne bi prišlo do škandala, iz Ljubljane preselila na podeželje. Rodila je skrivaj, na tleh, v kuhinji. Kot piše Mila v pesmi Rojstvo: »Pričela boš pri dnu ... o bog, s kakšno muko sem se pobrala, s kakšno muko sem se vzravnala.« Ko se je njena mama z dojenčkom želela vrniti k svojim staršem, so jo postavili pred vrata, zato je odšla služit na Reko in kasneje na Madžarsko, kjer se je precej bogato poročila. Mila je pristala pri rejniški družini v Ljubljani in mama je imela z njo redke stike. Obiskala jo je le nekajkrat.