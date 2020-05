Pogovor med bronastimi kipi

Koronavirus in nova vlada imata za posledico že otipljive socialne učinke. Sorazmerno s tem, ko virus izgublja bitko, upa pa, da bo zmagal globalno vojno, vlada zaseda ključne preiskovalne in nadzorne pozicije vitalnih institucij. Občutljivost za medije in želja po njihovem nadzoru, zlasti pri javnih nacionalnih, sta se v primerjavi s prejšnjo vlado neznansko povečali. Kar zadeva »miroljubno koeksistenco« med oblastjo in državljani, se naenkrat zdi, kot da je vzniknilo vojno stanje. Še več, oblast je celo oživila institut državljanskega odpora proti nezadovoljnim državljanom in v podporo »čudoviti« oblasti, kot bi se ...