Pogovori o osnovnih delcih

»Ljudje imamo oči, s katerimi opazujemo, možgane, s katerimi razmišljamo.Pa kaj?«- Michel Houellebecq, Osnovni delciZüriško jezero je najlepše ponoči. Zaradi svetlikajočih se bark v daljavi in neštetih luči na pobočjih se okolica zdi kot nekakšen švicarski Monte Carlo. Verjetno je ob jezeru prijetno tudi podnevi, če sije sonce, vendar se to konec novembra praviloma ne zgodi. Tako je bilo tudi letos, ko je ameriško tehnološko podjetje IBM v svojem raziskovalnem laboratoriju priredilo dogodek za novinarje.GnusSedel sem v predavalnici, ko me je prvič zadelo. Kombinacija deževno-vetrovnega vremena, preveč luksuzne in preveč ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.