Pogovoriti se moramo o dialogu

V rokah držimo majhno čudežno napravo, s pomočjo katere lahko v nekaj sekundah pridemo do vsega znanja in informacij, ki jih je ustvarilo človeštvo, uporabljamo pa jo za to, da na njej gledamo videoposnetke mačk, ki so podobne Hitlerju, in da pod lažnim imenom žalimo ljudi, ki jih sploh ne poznamo.